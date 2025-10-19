Canottaggio a Piediluco l' Italia si aggiudica la 39° edizione del Memorial d’Aloja I RISULTATI
L’Italia conquista la trentanovesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja, la regata che ogni anno a Piediluco celebra lo storico Presidente federale e che in questa occasione si è disputata sulla distanza sprint dei 500 metri. Alla squadra azzurra, grazie ai 33 punti conseguiti nelle finali di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cena di gala: applausi a non finire per i campioni mondiali https://tinyurl.com/58f9r7ex #mdaloja2025 #memorialrowing2025 #rowinginpiediluco #Memorialdaloja2025 #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #memorial #memorialdaloja #u - X Vai su X
Federazione Italiana Canottaggio. . L’International Green Regatta – Memorial Paolo d’Aloja in diretta da Piediluco! Due giornate di spettacolo con sfide sprint sui 500 metri, tra batterie e finali ad altissima intensità. Segui le gare e scopri i protagonisti della 39ª - facebook.com Vai su Facebook
Canottaggio, l’Italia conquista il 39esimo Memorial d’Aloja - L’Italia conquista la trentanovesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja, la regata che ogni anno a Piediluco celebra lo storico presidente federale e che in questa occasione si è disputata sulla dist ... Si legge su umbria24.it
Canottaggio: show azzurro, all'Italia il Memorial Paolo d'Aloja - L'Italia del canottaggio conquista la trentanovesima edizione del Memorial Paolo d'Aloja, la regata che a Piediluco celebra lo storico presidente federale e che in questa occasione si è disputata sull ... Segnala ansa.it
Canottaggio, a Piediluco il 39esimo Memorial Paolo d’Aloja: gare nel weekend - Al via nel week end, a Piediluco, il 39° Memorial Paolo d’Aloja che vedrà protagonisti numerosi atleti italiani reduci dai Mondiali di Shanghai. Scrive umbria24.it