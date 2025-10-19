Cannibale Verstappen | vince anche il GP a Austin e riapre il Mondiale Leclerc podio di orgoglio
Il campione del mondo primo nella gara lunga dopo aver trionfato nella Sprint. Secondo Norris, quarto Hamilton e quinto Piastri. Ma adesso Max è a -40 dal leader della classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
F1. La McLaren è davvero fragile come sembra? Nelle qualifiche di Austin Verstappen fa il cannibale - Formula 1 - http://Automoto.it - X Vai su X
Seconda pole position in due giorni per Max Verstappen, che nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2025 di Formula 1 ha surclassato la concorrenza. A partire da una McLaren fortemente penalizzata dal doppio zero nella Sprint - facebook.com Vai su Facebook
Cannibale Verstappen: vince anche il GP a Austin e riapre il Mondiale. Leclerc, podio di orgoglio - Il campione del mondo primo nella gara lunga dopo aver trionfato nella Sprint. Riporta msn.com
Verstappen vince il GP Stati Uniti e riapre il Mondiale di F1: Leclerc conquista il podio a Austin - Max Verstappen vince la terza delle ultime quattro gare e riapre ufficialmente il Mondiale di Formula 1 2025. Segnala fanpage.it
Formula 1, Gp Austin: vince Verstappen. Video highlights della gara - E' il terzo successo nelle ultime quattro gare per l'olandese della Red Bull, salito sul podio insieme ... Lo riporta tg24.sky.it