Canile in condizioni precarie e dimenticato dalle istituzioni
Il canile di Talamello è un presidio per tutta la Valmarecchia, ma servono risposte chiare e interventi concreti. A parlare è Livio Cursi, vicepresidente del comitato per la Valmarecchia, che torna a denunciare le difficoltà del rifugio comunitario. "La struttura presenta ancora gravi criticità interne: piani cementati deteriorati, metallo arrugginito e una strada di accesso pericolosa, con un dislivello che danneggia le auto. Chi non ha un Suv, spesso, rinuncia a salire. È una situazione che scoraggia le adozioni e rende il lavoro dei volontari ogni giorno più difficile". Cursi richiama anche l’attenzione sui fondi pubblici: "Nel 2021 la Regione ha stanziato 28mila euro per il canile di Talamello, all’interno di un piano complessivo da 340mila euro per la messa a norma dei rifugi pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
