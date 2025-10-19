Cancellieri Lazio altro infortunio per i biancocelesti! Che sfortuna per Sarri l’attaccante costretto al cambio Le condizioni

Cancellieri Lazio, altro stop per i biancocelesti! Che sfortuna per Sarri, l’attaccante costretto a uscire dal campo. Le ultimissime Piove sul bagnato in casa Lazio: mister Sarri non fa in tempo a recuperare un giocatore che subito ne perde un altro. Alla New Balance Arena, nella sfida contro l’Atalanta, la partita di Matteo Cancellieri si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

