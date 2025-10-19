Campus Salute a Scampia | oltre 3000 prestazioni mediche gratuite e il Festival della letteratura sportiva
Tempo di lettura: 2 minuti Campus Salute a Scampìa con oltre 3000 prestazioni mediche gratuite per tutti e la diffusione della cultura della prevenzione “ che insieme a corretti stili di vita rappresenta il primo farmaco per la salute”, come ha spiegato la coordinatrice scientifica professoressa Annamaria Colao, al taglio del nastro dell’iniziativa ospitata quest’anno negli ambienti della Chiesa di Maria SS del Buon Rimedio a Scampìa. Durante i tre giorni del Campus Salute ETS presieduto da Pasquale Antonio Riccio sono state elargite centinaia di visite gratuite, come sempre realizzate grazie al contributo dei numerosi medici e dei volontari che hanno offerto le loro prestazioni in tanti ambulatori specialistici: Prevenzione Osteoporosi, Geriatria, Gastroenterologia, Dermatologia, Cardiologia, Senologia, Ginecologia, Eco Tiroide, Pneumologia, Nutrizione, Ecodoppler venoso, Ecodoppler arterioso, Andrologia, Prevenzione Diabete, Fisioterapia, Attività Fisica Adattata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
