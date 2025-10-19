Campobasso-Ternana le FORMAZIONI UFFICIALI della sfida
Le compagini di Campobasso-Ternana si affrontano nel match di domenica 19 ottobre alle ore 12.30. I padroni di casa non potranno contare sull'ex della gara Bifulco. Per le Fere invece tutti disponibili tranne Biondini e Kerrigan. Tornano tra i convocati Loiacono e Dubickas, con il lituano che può. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
SQUAD LIST I disponibili per Campobasso vs Ternana! #CAMTER - X Vai su X
Radio Tele Galileo. . Conferenza stampa Liverani pre Campobasso-Ternana Vai su Facebook
Campobasso-Ternana: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - La Ternana torna in campo e lo fa in casa di un Campobasso che sogna di scalare posizioni importanti in classifica. Segnala ternananews.it
Campobasso-Ternana: diretta live e risultato in tempo reale - Ternana di Domenica 19 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net
Pronostico Campobasso FC vs Ternana – 19 Ottobre 2025 - Ternana apre la giornata di Serie C del 19 Ottobre 2025, con fischio d’inizio alle 12:30 allo Stadio Nuovo Romagnoli. Lo riporta news-sports.it