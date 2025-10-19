Campobasso-Ternana 0-1 ottime Fere

Terni, 19 ottobre 2025 – A tratti un’ottima Ternana vince a Campobasso (dove peraltro non aveva mai vinto) e continua a scalare la classifica, piazzandosi a ridosso delle prime. Primo tempo di chiara marca rossoverde, con la squadra di mister Fabio Liverani che appare padrona del campo. Manca alle Fere l’ultimo passaggio, ma a lungo la Ternana tiene le redini del gioco. L’occasione più grande al 12°, quando il difensore del Campobasso, Celesia, centra la propria traversa su traversone di Ndreka. Nella ripresa partono meglio i padroni di casa, che sfiorano il vantaggio con un colpo di testa. Poi torna in cattedra la Ternana, nuovamente pericolosa con Romeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campobasso-Ternana 0-1, ottime Fere

News recenti che potrebbero piacerti

La #Ternana sfata il tabù #Campobasso: #vittoria in #trasferta per 1-0 dopo 65 anni https://umbriaon.it/la-ternana-sfata-il-tabu-campobasso-vittoria-in-trasferta-per-1-0-dopo-65-anni/… #Umbria #Terni #calcio #serieC #LegaPro - X Vai su X

La conferenza di Mister Liverani per Campobasso-Ternana Le Fere scenderanno in campo alle 12.30 al Molinari. Probabile ritorno del duo Dubickas-Leonardi e un grazie ai tifosi Vai su Facebook

Campobasso-Ternana 0-1, ottime Fere - Terni, 19 ottobre 2025 – A tratti un’ottima Ternana vince a Campobasso (dove peraltro non aveva mai vinto) e continua a scalare la classifica, piazzandosi a ridosso delle prime. Secondo lanazione.it

Campobasso-Ternana 0-1 - Allo stadio Molinari decisivo il gol di Stefano Pettinari alla sua seconda presenza, dopo aver già vestito rossoverde dal 2021 al 2023 ... Si legge su rainews.it

Campobasso-Ternana 0-1, Liverani: “E’ andata bene, siamo in crescita” - Abbiamo quasi fatto tutte le partite in crescita, abbiamo spesso vinto negli ultimi minuti, stiamo bene fisicamente, i cambi ci danno una mano, oggi è andata ... Si legge su ternananews.it