Campobasso-Ternana 0-1 ottime Fere

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terni, 19 ottobre 2025 – A tratti un’ottima Ternana vince a Campobasso (dove peraltro non aveva mai vinto) e continua a scalare la classifica, piazzandosi a ridosso delle prime. Primo tempo di chiara marca rossoverde, con la squadra di mister Fabio Liverani che appare padrona del campo. Manca alle Fere l’ultimo passaggio, ma a lungo la Ternana tiene le redini del gioco.  L’occasione più grande al 12°, quando il difensore del Campobasso,  Celesia, centra la propria traversa su traversone di Ndreka. Nella ripresa partono meglio i padroni di casa, che sfiorano il vantaggio con un colpo di testa. Poi torna in cattedra la Ternana, nuovamente pericolosa con Romeo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

campobasso ternana 0 1 ottime fere

© Lanazione.it - Campobasso-Ternana 0-1, ottime Fere

News recenti che potrebbero piacerti

campobasso ternana 0 1Campobasso-Ternana 0-1, ottime Fere - Terni, 19 ottobre 2025 – A tratti un’ottima Ternana vince a Campobasso (dove peraltro non aveva mai vinto) e continua a scalare la classifica, piazzandosi a ridosso delle prime. Secondo lanazione.it

campobasso ternana 0 1Campobasso-Ternana 0-1 - Allo stadio Molinari decisivo il gol di Stefano Pettinari alla sua seconda presenza, dopo aver già vestito rossoverde dal 2021 al 2023 ... Si legge su rainews.it

campobasso ternana 0 1Campobasso-Ternana 0-1, Liverani: “E’ andata bene, siamo in crescita” - Abbiamo quasi fatto tutte le partite in crescita, abbiamo spesso vinto negli ultimi minuti, stiamo bene fisicamente, i cambi ci danno una mano, oggi è andata ... Si legge su ternananews.it

Cerca Video su questo argomento: Campobasso Ternana 0 1