Campobasso-Ternana 0-1 Fabio Liverani | Abbiamo dimostrato che stiamo crescendo

Al termine di Campobasso-Ternana 0-1 è intervenuto in sala stampa il tecnico rossoverde Fabio Liverani:“Faccio i complimenti al Campobasso per il campo, è la prima volta che troviamo un terreno di gioco così bello, ideale per giocare a calcio. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, ma ci è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La #Ternana sfata il tabù #Campobasso: #vittoria in #trasferta per 1-0 dopo 65 anni https://umbriaon.it/la-ternana-sfata-il-tabu-campobasso-vittoria-in-trasferta-per-1-0-dopo-65-anni/… #Umbria #Terni #calcio #serieC #LegaPro - X Vai su X

La conferenza di Mister Liverani per Campobasso-Ternana Le Fere scenderanno in campo alle 12.30 al Molinari. Probabile ritorno del duo Dubickas-Leonardi e un grazie ai tifosi - facebook.com Vai su Facebook

Campobasso-Ternana 0-1 - Allo stadio Molinari decisivo il gol di Stefano Pettinari alla sua seconda presenza, dopo aver già vestito rossoverde dal 2021 al 2023 ... Scrive rainews.it

Campobasso-Ternana 0-1, ottime Fere - Terni, 19 ottobre 2025 – A tratti un’ottima Ternana vince a Campobasso (dove peraltro non aveva mai vinto) e continua a scalare la classifica, piazzandosi a ridosso delle prime. Da msn.com

Campobasso-Ternana 0-1, Liverani: “E’ andata bene, siamo in crescita” - Abbiamo quasi fatto tutte le partite in crescita, abbiamo spesso vinto negli ultimi minuti, stiamo bene fisicamente, i cambi ci danno una mano, oggi è andata ... Riporta ternananews.it