Un atto vandalico inspiegabile, se non con l’idiozia di chi lo ha compiuto per puro dispetto. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Cedrasco, dove ignoti hanno distrutto uno dei campi sperimentali allestito dal Parco delle Orobie Valtellinesi nell’ambito del progetto di ricerca partecipativo promosso dalla Commissione Europea dal titolo " My Garden of Trees ". Situata in una radura nel bosco, di proprietà del Comune, lontano da sentieri e strade, l’area ospitava oltre duemila piantine di abete bianco e altrettante di faggio che ogni settimana venivano fotografate per rilevarne la crescita. Uno studio che sarebbe dovuto durare cinque anni, con oltre 300 siti in tutta Europa coinvolti (il Parco delle Orobie Valtellinesi è uno dei 16 italiani, l’unico insieme al Parco Adamello Brenta nella regione alpina) e il fine comune di valutare la capacità di crescita e di rinnovazione di queste due specie e sviluppare un modello di previsione utile per creare foreste capaci di adattarsi meglio ai cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Campo sperimentale distrutto dai vandali: "Anni di ricerche persi"