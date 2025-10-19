I primi a fermarsi sono stati i giocatori di Oviedo ed Espanyol. Immobili in campo per una ventina di secondi dopo il fischio d’inizio del direttore di gara per ribadire a tutto il mondo la contrarietà della categoria allo spostamento della Liga all’estero, nella circostanza trattasi della sfida tra Villarreal e Barcellona in programma a Miami il 21 dicembre. L’altra faccia della medaglia di Milan-Como che la Lega Serie A ha spedito a Perth, Australia, a 14mila chilometri da Milano nonostante la contrarietà aperta di addetti ai lavori e tifosi. La protesta dei calciatori di Oviedo ed Espanyol, però, l’hanno vista solo quelli che erano allo stadio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Campionato negli Usa, la Liga censura la protesta dei calciatori