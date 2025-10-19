Campionato Nazionale di corsa su strada dell' Aeronautica | a Molfetta oltre 1200 atleti

Si è svolto a Molfetta il 26° Campionato Nazionale di corsa su strada (10 Km) dell’Aeronautica Militare, inserito nella 19ª edizione della manifestazione sportiva “Corrimolfetta”, in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Free Runners Molfetta.Alla kermesse sportiva, hanno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

