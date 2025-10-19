Campania Popolare ad Avellino | incontri e gazebo lungo Corso Vittorio Emanuele II
AVELLINO – Continuano gli appuntamenti promossi da Campania Popolare ad Avellino, con i gazebo informativi allestiti lungo corso Vittorio Emanuele II, all’altezza di piazzetta Agnes.Incontro con Paolo Ferrero e confronto sui temi della campagnaNel pomeriggio di sabato 18 ottobre, alle ore 18, ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
Mario Crudo. . Elezioni regionali in Campania 2025 Campania popolare Giuliano Granato Presidente Filomena Avagliano Filomena Avagliano Rcvideo Press Spazio libero #cavadetirreni #elezioniregionalicampania2025 #filomenaavagliano - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Campania Popolare presenta i candidati irpini - I candidati della lista Campania Popolare per le Elezioni Regionali Campania 2025 convocano la stampa e la cittadinanza alla conferenza stampa di presentazione della lista e dei candidati irpini, che ... Scrive irpinianews.it
Campania. De Luca: “Ripristinato il rispetto della volontà popolare” - II presidente della Campania commenta su Facebook la decisione del Tribunale di Napoli di congelare la sua sospensione alla presidenza. Come scrive quotidianosanita.it