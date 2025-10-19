Campaldino i Botoli Ringhiosi e l’esilio La partita di Dante tra Arezzo e Ravenna

D’Ascoli Botoli trova poi, venendo giuso, ringhiosi più che non chiede lor possa, e da lor disdegnosa torce il muso. Con questo verso dell’Inferno Dante Alighieri non risparmia gli aretini, descritti come cani rabbiosi bravi a parlare ma poco ad agire. Perfino l’Arno volta, sdegnoso, il muso. Il giorno dell’Arezzo a Ravenna per una sfida al vertice nel calcio diventa lo spunto per una breve riflessione sul rapporto del poeta con le due città, protagoniste opposte della sua vicenda umana. Come in un derby che riaccende antiche rivalità, il legame del fiorentino con la città della Chimera e con quella dei mosaici si intreccia tra disprezzo e amore, trauma e consolazione, esilio e pace eterna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campaldino, i Botoli Ringhiosi e l’esilio. La partita di Dante tra Arezzo e Ravenna

