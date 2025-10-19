Camion frigo si ribalta sulla strada Provinciale
Incidente spettacolare ma senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di venerdì sulla Strada Provinciale 15 bis, nel territorio di Verucchio. Intorno alle 14, un camion frigo che procedeva in direzione Villa Verucchio ha perso il controllo finendo per ribaltarsi a lato della carreggiata. Il mezzo, secondo quanto riferito, trasportava merce deperibile che in parte è stata dispersa nell’urto, rendendo necessario un intervento aggiuntivo per la messa in sicurezza dell’area. Dalle prime ricostruzioni si è trattato di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. A bordo del mezzo c’erano due persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
