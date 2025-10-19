Camera dal 21 al 23 ottobre la seconda edizione degli Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro
ROMA – Dal 21 al 23 ottobre a Montecitorio si svolgono gli Stati Generali della Salute e Sicurezza promossi dalla Commissione d’inchiesta della Camera sulle condizioni di lavoro. Martedì 21 ottobre, alle 9.30 in Sala della Lupa, la cerimonia di inaugurazione. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana. A seguire gli interventi della Presidente della Commissione Chiara Gribaudo e della Ministra del Lavoro Marina Calderone. Prevista quindi la presentazione della serie Rai Fiction-Anele “L’altro ispettore”, una lettura dell’attore Alessio Vassallo e la condivisione delle storie di lavoratrici e lavoratori vittime di infortuni e familiari dei caduti sul lavoro, tra cui la madre di Luana D’Orazio, i parenti delle vittime delle stragi di Brandizzo e di Casteldaccia, i genitori di Mattia Battistetti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
