Cambiaso come Maldini l’agente infiamma i social e avvisa la Juventus

L’agente di Andrea Cambiaso paragona il suo assistito a Paolo Maldini e poi manda una frecciatina alla Juventus. Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni di Giovanni Bia, procuratore di Andrea Cambiaso. L’agente del calciatore bianconero ha parlato a Stile T V, a margine della trasmissione ‘ Salite sulla giostra ‘ condotta da Raffaele Auriemma. Giovanni Bia ha parlato senza filtri, paragonando in un certo senso Andrea Cambiaso a Paolo Maldini. Inoltre, lo stesso agente ha rivelato dei particolari dettagli sull’interesse del Manchester City per il suo assistito. Cambiaso come Maldini: l’agente punge la Juventus. 🔗 Leggi su Sportface.it