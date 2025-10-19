Cambiaso cambia ruolo in Como Juve? Tudor ha in mente questa soluzione per rivedere il vero bianconero | tutti gli aggiornamenti

Cambiaso cambia ruolo in Como Juve? Tudor ha in mente questa soluzione: tutti gli aggiornamenti. L’emergenza infortuni, con Gleison Bremer ai box per almeno due mesi, costringe Igor Tudor a una vera e propria rivoluzione tattica. Per la delicata trasferta di oggi contro il Como, il tecnico della Juventus è pronto ad accantonare il 3-4-2-1 per affidarsi a una difesa a 4. Un cambio modulo che ha un impatto diretto su uno dei giocatori chiave dello scacchiere bianconero: Andrea Cambiaso. Il talentuoso esterno italiano, finora impiegato quasi esclusivamente come “quinto” di centrocampo a tutta fascia, è destinato a cambiare ruolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso cambia ruolo in Como Juve? Tudor ha in mente questa soluzione per rivedere il vero bianconero: tutti gli aggiornamenti

