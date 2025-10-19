Camaro e villaggi nel caos Signorino contro Amam | Acqua sprecata liquami e strade distrutte
Un duro atto d’accusa contro Amam S.p.A. arriva dal consigliere della III Circoscrizione, Nunzio Signorino, che denuncia pubblicamente la situazione di degrado e abbandono in cui versano diversi villaggi della zona sud. Al centro delle critiche, l’inerzia dell’azienda partecipata e il silenzio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Messina, a Camaro e Mangialupi droga e armi: nei guai un 25enne incensurato https://gazzettadelsud.it/?p=2115636 - facebook.com Vai su Facebook