Camaro e villaggi nel caos Signorino contro Amam | Acqua sprecata liquami e strade distrutte

Messinatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un duro atto d’accusa contro Amam S.p.A. arriva dal consigliere della III Circoscrizione, Nunzio Signorino, che denuncia pubblicamente la situazione di degrado e abbandono in cui versano diversi villaggi della zona sud. Al centro delle critiche, l’inerzia dell’azienda partecipata e il silenzio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

