Calze con peli pubici finti | Kim Kardashian svuota i magazzini e scatena la polemica
Skims lancia “The Ultimate Bush”, una linea di calze con peli pubici finti che ha mandato in tilt il web e svuotato i magazzini in poche ore. Il controverso prodotto di Kim Kardashian, venduto a oltre 40 euro al pezzo, cavalca il revival del “full bush” tra la Gen Z e riaccende il dibattito su empowerment femminile, standard di bellezza e strategie commerciali sempre più audaci. Il marchio di abbigliamento fondato dalla mogul americana ha messo in vendita una collezione di calze che riproducono artificialmente i peli pubici non depilati. Disponibili in una dozzina di varianti – dal riccio al liscio, in diverse tonalità – le calze si propongono come risposta a una tendenza emergente tra le giovani generazioni, stufe della pressione sociale alla depilazione totale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
