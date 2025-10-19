Calendario ciclismo 2026 | tutte le date per Grandi Giri Classiche Monumento e corse in Italia

La stagione 2026 di ciclismo si preannuncia particolarmente ricca e intensa con tantissimi appuntamenti in calendario: ci aspettano dieci mesi decisamente densi di eventi, tutti da seguire con grande attenzione. Tra Grandi Giri, Classiche Monumento, Mondiali, Europei, corse minori ci sarà davvero da divertirsi. Si inizierà a fine gennaio con le gare in Australia: Tour Down Under dal 20 al 25 gennaio, seguito sette giorni più tardi dal Cadel Evans Great Ocean Road Race. Il circuito prenderà poi vita in maniera continuativa un mese più tardi: dal 16 al 22 febbraio spazio all’UAE Tour, l’ormai tradizionale Giro degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario ciclismo 2026: tutte le date per Grandi Giri, Classiche Monumento e corse in Italia

Scopri altri approfondimenti

Il circuito ciclistico OPES pronto per il 2025: ecco il calendario delle competizioni https://www.latinaquotidiano.it/presentato-il-calendario-del-giro-dellagro-pontino-opes-2025-tutti-gli-appuntamenti/ #Ciclismo #GiroAgroPontino #OPES #Sport #CiclismoAmatori - facebook.com Vai su Facebook

Guida Calendario Ciclismo 2025: Percorso | Startlist | TV | Vincitore - X Vai su X

Ciclismo, tante nuove corse in Italia nel 2026: ci saranno anche Gp Lazio e Lyon-Torino - Il calendario del ciclismo italiano è stato arricchito con la nascita e il ritorno di molte gare, si parte il 25 febbraio con il Giro di Sardegna ... Riporta it.blastingnews.com

Sci alpino maschile, calendario Coppa del mondo 2025/2026: le date e gli orari delle gare - 38 imperdibili appuntamenti da domenica 26 ottobre a mercoledì 25 marzo. Da today.it

Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite: risultati, date e orari - Termina anche la seconda sosta stagionale, si sono concluse tutte le partite di qualificazioni al Mondiale 2026 di questa tornata. Scrive sport.sky.it