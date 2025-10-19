Caleb Landry Jones | Sono il Dracula più romantico della storia

C osa l’ha attratta del progetto? «Luc». Intende Luc Besson, il regista di Dracula. L’amore perduto. Caleb Landry Jones non tira in ballo gli archetipi o i veri vampiri di oggi, non accenna a paura del diverso & inclusività, non parla della possibilità di esplorare la (sottilissima) linea tra il Bene e il Male e quella tra scienza e irrazionale. No. A lui interessava collaborare di nuovo con l’autore francese dopo il loro riuscito Dogman, del 2023. Luc Besson presenta il suo “Dogman”: «Un personaggio opposto a Joker» X Leggi anche › Caleb Landry Jones di “Dogman”: «Adoro non avere scelta (sul set)» Evviva Caleb Landry Jones che non ha perso l’istintiva sincerità, nonostante la notevole carriera: partita nel 2007 con Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, passata per Tre manifesti a Ebbing Muissuri, X Men L’inizio, Scappa-Get Out, Breaking Bad, l’ultimo Twin Peaks (2017), consacrata nel 2021 a Cannes dal premio per l’interpretazione maschile con Nitram di Justin Kurzel. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Caleb Landry Jones: «Sono il Dracula più romantico della storia»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Film Horror. . Raccontatemi la vostra storia." #Dracula - L'amore perduto arriva dal 29 ottobre al cinema. Un film di Luc Besson, con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Matilda De Angelis. - facebook.com Vai su Facebook

DRACULA - L’amore perduto, il nuovo film di Luc Besson, sarà al cinema dal 29 ottobre. Il regista, insieme al cast, lo presenterà in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. #RoFF20 Protagonista un magnetico Caleb Landry Jones, con Christoph Waltz, Matil - X Vai su X

Caleb Landry Jones: «Sono il Dracula più romantico della storia» - «È solo l’amore a muoverlo» spiega l’attore americano, che incarna il vampiro nel nuovo film di Luc Besson. Segnala iodonna.it

Caleb Landry Jones: «Sono io l'uomo impossibile» - Questo articolo è pubblicato sul numero 40 di Vanity Fair in edicola fino al 3 ottobre 2023. Come scrive vanityfair.it

Christoph Waltz e Caleb Landry Jones protagonisti di Dracula: A Love Tale, rivisitazione del classico - Caleb Landry Jones e Christoph Waltz saranno diretti da Luc Besson in Dracula - Da movieplayer.it