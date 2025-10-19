Caldaia | quando si può accendere il controllo dei fumi e pulizia le sanzioni a Verona

A Verona, l'accensione dei riscaldamenti per l'inverno 2024-2025 è consentita a partire dal 15 ottobre 2025 fino al 15 aprile 2026. Durante questo periodo, i termosifoni possono essere accesi per un massimo di 14 ore giornaliere, tra le 5 del mattino e le 23. Verona rientra nella Zona E, che. 🔗 Leggi su Veronasera.it

