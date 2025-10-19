Calcio | vince il BolognaGenoa-Parma 0-0

17.05 Successo del Bologna a Cagliari (0-2), pareggio senza gol fra Genoa e Parma. Questo l'esito delle partite del pomeriggio della settima giornata. A Bologna,la partita si sblocca al 31': sponda di Odegaard su corner di Bernerdeschi, Holm è al posto giusto per segnare facile. Il Cagliari reagisce, ma rischia grosso sui contropiede degli emiliani. Orsolini (80') raddoppia con un gran sinistro. Al Ferraris, il Genoa fallisce un rigore con Cornet, al 97'. Parma in dieci dal 42' per un doppio giallo di Ndyae. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

