Calcio | vince il BolognaGenoa-Parma 0-0

Servizitelevideo.rai.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.05 Successo del Bologna a Cagliari (0-2), pareggio senza gol fra Genoa e Parma. Questo l'esito delle partite del pomeriggio della settima giornata. A Bologna,la partita si sblocca al 31': sponda di Odegaard su corner di Bernerdeschi, Holm è al posto giusto per segnare facile. Il Cagliari reagisce, ma rischia grosso sui contropiede degli emiliani. Orsolini (80') raddoppia con un gran sinistro. Al Ferraris, il Genoa fallisce un rigore con Cornet, al 97'. Parma in dieci dal 42' per un doppio giallo di Ndyae. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

calcio vince bolognagenoa parmaSerie A: il Bologna vince 2-0 a Cagliari, 0-0 tra Genoa e Parma - 0 a Genova nelle due gare delle 15 della settima giornata di serie A. Si legge su ansa.it

calcio vince bolognagenoa parmaIl Bologna vince a Cagliari, il Genoa fallisce un rigore al 95': Parma e Fiorentina ringraziano - 0 tra Genoa e Parma regala ai rossoblù il punto per agganciare Pisa e Fiorentina e trascinarle all'ultimo posto in classifica, tutte ... Segnala firenzeviola.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Vince Bolognagenoa Parma