Calciomercato Real Madrid nel mirino un altro grande talento per fare il salto con i blancos
Calciomercato Real Madrid: nel mirino un nuovo talento sudamericano, si chiama Gilberto Mora Il calciomercato del Real Madrid continua a guardare con grande attenzione al mercato sudamericano, da sempre terreno fertile per scoprire nuovi talenti. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il club blanco avrebbe messo gli occhi su Gilberto Mora, giovane promessa del calcio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Milan, prendi esempio da Real Madrid e PSG: i propri calciatori vanno protetti dagli egoismi dei ct delle #nazionali
Calciomercato Roma - Fiorentina, Real Betis e Valencia su Soulé #ASRoma #calciomercato
Kenan Yildiz, il nuovo obiettivo del Real Madrid: il talento della Juventus che conquista l'Europa - Kenan Yildiz, il nuovo obiettivo del Real Madrid: il talento della Juventus che conquista l'Europa Kenan Yildiz è diventato uno dei nomi più chiacchierati del calcio
Mbappè mette nel mirino la Juve! - Il ritorno di Kylian Mbappé potrebbe dover aspettare ancora un po'.
Calciomercato Real Madrid: obiettivo Rodrigo Mora, la stella del Porto che sta incantando tutti. Ecco quanto costa - Tutti i dettagli sui blancos Partita dopo partita, la stella di Rodrigo Mora continua a brillare sempre più