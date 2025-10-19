Calciomercato Napoli doppio annuncio degli azzurri | ufficiali due rinnovi fino al 2030

Napolitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio annuncio di mercato del Napoli. Il club azzurro, infatti, ha ufficializzato due rinnovi fino al 2030. Come era già nell'aria da qualche settimana i giovani prodotti del vivaio Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino, entrambi classe 2003, hanno prolungato il loro accordo con il sodalizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

