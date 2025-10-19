Calciomercato Milan attaccante | si tenta il colpo? Diavolo tra i più interessati a …
Calciomercato Milan, dopo una lunga e importante sessione estiva, i rossoneri potrebbero pensare a rinforzarsi anche a gennaio. In attacco possibile occasione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
BOMBA MERCATO MILAN! Matteo Moretto conferma: Origi e il Milan si separeranno a gennaio. Patto Verbale: L'addio è considerato altamente probabile e concordato tra le parti. #Origi #Milan #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
?#Calciomercato #Milan: #Ricci non ingrana, quanto guadagna l'ex Torino - X Vai su X
Calciomercato Milan, a gennaio un nuovo attaccante? Tare pronto a prendere quel bomber - Calciomercato Milan: Zirkzee ai margini dello United, possibile occasione per gennaio Il calciomercato Milan potrebbe presto riaccendersi con un nome già noto ai tifosi di Serie A: Joshua Zirkzee. Da calcionews24.com
Milan su Gila: Tare tenta il colpo, ma l’Inter è pronta a inserirsi - Mario Gila nel mirino del Milan di Tare, ma l’Inter insidia i rossoneri: derby di mercato in vista per il difensore spagnolo. Riporta europacalcio.it
Milan: blitz in Israele per visionare un attaccante - Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’altro ieri il capo scouting rossonero, Geoffrey Moncada, era a Netanya (Israele) per visionare da vicino il ... Secondo calciomercato.com