Calciomercato Milan attaccante | si tenta il colpo? Diavolo tra i più interessati a …

Pianetamilan.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, dopo una lunga e importante sessione estiva, i rossoneri potrebbero pensare a rinforzarsi anche a gennaio. In attacco possibile occasione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan attaccante si tenta il colpo diavolo tra i pi249 interessati a 8230

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, attaccante: si tenta il colpo? “Diavolo tra i più interessati a …”

Leggi anche questi approfondimenti

calciomercato milan attaccante tentaCalciomercato Milan, a gennaio un nuovo attaccante? Tare pronto a prendere quel bomber - Calciomercato Milan: Zirkzee ai margini dello United, possibile occasione per gennaio Il calciomercato Milan potrebbe presto riaccendersi con un nome già noto ai tifosi di Serie A: Joshua Zirkzee. Da calcionews24.com

calciomercato milan attaccante tentaMilan su Gila: Tare tenta il colpo, ma l’Inter è pronta a inserirsi - Mario Gila nel mirino del Milan di Tare, ma l’Inter insidia i rossoneri: derby di mercato in vista per il difensore spagnolo. Riporta europacalcio.it

Milan: blitz in Israele per visionare un attaccante - Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’altro ieri il capo scouting rossonero, Geoffrey Moncada, era a Netanya (Israele) per visionare da vicino il ... Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Attaccante Tenta