Calciomercatocom – Premier League Liverpool-Manchester United LIVE 0-1 | lampo di Mbuemo dopo appena un minuto!
2025-10-19 17:38:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Colpo della squadra di Amorim che batte il Liverpool in trasferta e rilancia le ambizioni dei Red Devils. Il Liverpool non sa più vincere Il Manchester United di Amorim espugna a sorpresa Anfield e apre la crisi nera del Liverpool che non sa più vincere. Quattro le sconfitte consecutive della squadra di Slot, di cui tre in campionato: adesso, la capolista Arsenal per Salah e compagni è distante ben 4 punti. Sussulto, invece, importante dei Red Devils che vincono la seconda partita consecutiva e, almeno per una notte, allontanano tutte le critiche piovute negli ultimi anni sulla squadra di Manchester. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
