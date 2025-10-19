Calcio Serie D La Folgore vuole rialzarsi ma la Casatese è dura

Ritorno in campo tutt’altro che morbido per la Folgore Caratese dopo il primo ko dell’anno contro il Chievo (oggi in testa solitario dopo l’ampio successo nell’anticipo di ieri contro l’Oltrepo’) di sette giorni fa. Azzurri sul campo della squadra forse più in forma del momento. La CasateseMerate, infatti, ha vinto le ultime tre gare, non perde dalla seconda giornata (col Chievo, appunto), sul suo campo sa farsi rispettare ed è guidata dal miglior allenatore in circolazione nel girone B. Detto questo la Folgore non deve temere i lecchesi perché ha un organico attrezzatissimo che in settimana è stato rinforzato ulteriormente (e non finirà qui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

