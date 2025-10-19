CALCIO SERIE D Il Lentigione al Galli L’Imolese prova a fare il colpaccio
Galli vestito a festa, entusiasmo e desiderio di confermarsi, dopo l’ultima bella e importante vittoria di Castelmaggiore, e perché no, provare a sgambettare la capolista Lentigione. Che oggi è attesa a Imola (ore 15), per il round numero 8 del girone D, che l’Imolese affronta di petto, gonfio di risultati confortanti (2 vittorie e 3 pari nelle ultime cinque), con rispetto ma senza paura, nonostante di fronte ci sarà la prima della classe. Proprio come vuole Potepan. "Sarà un bel test – ha detto alla vigilia il mister –, contro una squadra e una società organizzata, che negli ultimi anni ha fatto sempre i playoff: sarà curioso sfidarli, anche per capire a che punto siamo, soprattutto nella crescita caratteriale e di personalità dei ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Serie A. Roma-Inter. 0-1 dopo i primi 45'. Torino-Napoli1-0:vetta a rischio per gli azzurri Pari a reti inviolate tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-settima- - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Serie A: Pisa-Hellas Verona 0-0. Partita povera di emozioni e ancora senza vittorie per entrambe le squadre. Meglio i gialloblu che sprecano alcune buone occasioni. - X Vai su X
Calcio dilettanti: il Lentigione resta in vetta al campionato di serie D. VIDEO - REGGIO EMILIA – Il Lentigione resta in vetta alla classifica nel girone D di Serie D: pareggio interno 0- Scrive reggionline.com
Serie D: il Lentigione ospita il San Giuliano City, mentre la Correggese riceve la Pro Palazzolo che ha un punto in meno dei biancorossi. Dubbio per Pedrelli: in porta Cheli o ... - Oramai è un cliché: entrambe in casa, entrambe in campo alle 15 sino al 26 di ottobre quando tornerà ... sport.quotidiano.net scrive
Lentigione-Sangiuliano City 0-0: zero gol ma il Lenz resta in vetta - Sangiuliano City di Domenica 12 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Si legge su calciomagazine.net