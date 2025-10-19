CALCIO SERIE D Il Lentigione al Galli L’Imolese prova a fare il colpaccio

Galli vestito a festa, entusiasmo e desiderio di confermarsi, dopo l’ultima bella e importante vittoria di Castelmaggiore, e perché no, provare a sgambettare la capolista Lentigione. Che oggi è attesa a Imola (ore 15), per il round numero 8 del girone D, che l’Imolese affronta di petto, gonfio di risultati confortanti (2 vittorie e 3 pari nelle ultime cinque), con rispetto ma senza paura, nonostante di fronte ci sarà la prima della classe. Proprio come vuole Potepan. "Sarà un bel test – ha detto alla vigilia il mister –, contro una squadra e una società organizzata, che negli ultimi anni ha fatto sempre i playoff: sarà curioso sfidarli, anche per capire a che punto siamo, soprattutto nella crescita caratteriale e di personalità dei ragazzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

