Calcio serie C tra Braglia e il Perugia è finita | il club ha accettato le dimissioni Gli scenari

Perugiatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sole cinque partite è ufficialmente finita la storia tra Piero Braglia e il Perugia. Le dimissioni, annunciate dal tecnico nell'immediato dopo partita, sono state accettate dal club, che ora è alla ricerca di un sostituto.Che avrà il gravoso compito di fronteggiare e risolvere una situazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

calcio serie c bragliaCalcio serie C, tra Braglia e il Perugia è finita: il club ha accettato le dimissioni. Gli scenari - Domani dovrebbe essere annunciato il sostituto: pare impossibile il ritorno di Cangelosi, al Pavone Mariani era presente Fontana. Come scrive perugiatoday.it

calcio serie c bragliaCalcio serie C, tappa decisiva per il Grifo a Pineto. Braglia vuole risposte: "Il tempo delle chiacchiere è finito" - Sei sconfitte consecutive hanno impantanato i biancorossi sul fondo della classifica, ma il tecnico cerca per l'ennesima volta di suonare la sveglia. Riporta perugiatoday.it

calcio serie c bragliaPerugia, Piero Braglia annuncia le dimissioni - 0 subito a Pineto il tecnico grossetano ha gettato la spugna: "Non scappo, è la cosa giusta da fare" ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Braglia