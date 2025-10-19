Calcio serie C tra Braglia e il Perugia è finita | il club ha accettato le dimissioni Gli scenari

Dopo sole cinque partite è ufficialmente finita la storia tra Piero Braglia e il Perugia. Le dimissioni, annunciate dal tecnico nell'immediato dopo partita, sono state accettate dal club, che ora è alla ricerca di un sostituto.Che avrà il gravoso compito di fronteggiare e risolvere una situazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio gli orobici puntano alla vittoria per scalare la classifica Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-s - facebook.com Vai su Facebook

Calcio Serie A: Pisa-Hellas Verona 0-0. Partita povera di emozioni e ancora senza vittorie per entrambe le squadre. Meglio i gialloblu che sprecano alcune buone occasioni. - X Vai su X

Calcio serie C, tra Braglia e il Perugia è finita: il club ha accettato le dimissioni. Gli scenari - Domani dovrebbe essere annunciato il sostituto: pare impossibile il ritorno di Cangelosi, al Pavone Mariani era presente Fontana. Come scrive perugiatoday.it

Calcio serie C, tappa decisiva per il Grifo a Pineto. Braglia vuole risposte: "Il tempo delle chiacchiere è finito" - Sei sconfitte consecutive hanno impantanato i biancorossi sul fondo della classifica, ma il tecnico cerca per l'ennesima volta di suonare la sveglia. Riporta perugiatoday.it

Perugia, Piero Braglia annuncia le dimissioni - 0 subito a Pineto il tecnico grossetano ha gettato la spugna: "Non scappo, è la cosa giusta da fare" ... Da today.it