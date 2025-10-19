Calcio serie C il Perugia sprofonda e Gemello assicura | Siamo uniti non si pensi il contrario

Con il suo sciagurato errore ha di fatto indirizzato la partita in favore del Pineto. Luca Gemello prova a spiegare quanto avvenuto:"È un grave errore tecnico che esigo di non fare mai. Era una situazione in cui volevo giocare perché la squadra pensa che sia il modo giusto per uscire da questa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it