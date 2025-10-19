Calcio serie C il Perugia sprofonda e Gemello assicura | Siamo uniti non si pensi il contrario
Con il suo sciagurato errore ha di fatto indirizzato la partita in favore del Pineto. Luca Gemello prova a spiegare quanto avvenuto:"È un grave errore tecnico che esigo di non fare mai. Era una situazione in cui volevo giocare perché la squadra pensa che sia il modo giusto per uscire da questa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, Pineto - Perugia: la diretta della partita - Biancorossi chiamati per l'ennesima volta a tirare fuori l'orgoglio nel primo dei tanti scontri diretti in programma. Come scrive perugiatoday.it
Calcio serie C, continua la caduta libera del Grifo: il Pineto vince 3-0 e condanna i biancorossi al settimo ko di fila - Ancora una prestazione sconcertante dei biancorossi, che si dimostrano troppo fragili e chiudono la pratica già nel primo tempo. Riporta perugiatoday.it
Diretta Pineto Perugia/ Streaming video tv: i Grifoni inseguono il primo successo (Serie C 19 ottobre 2025) - Diretta Pineto Perugia streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Pavone- Scrive ilsussidiario.net