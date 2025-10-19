Calcio risultati serie A | Milan può balzare in testa
Roma, 19 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Roma-Inter 0-1 Settima giornata: Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, domenica 19 ottobre ore 12.30 Como-Juventus, ore 15 Cagliari-Bologna, Genoa-Parma, ore 18 Atalanta-Lazio, ore 20.45 Milan-Fiorentina, lunedì 20 ottobre ore 20.45 Cremonese-Udinese. Classifica: Napoli, Roma, Inter 15, Milan 13, Juventus 12, Atalanta, Bologna, Sassuolo 10, Como, Cremonese 9, Cagliari, Udinese, Torino 8, Lazio 7, Lecce 6, Parma 5, Verona 4, Fiorentina, Pisa 3, Genoa 2 Ottava giornata: venerdì 24 ottobre ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
