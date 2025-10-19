Calcio risultati serie A | Como aggancia la Juve a 12 pt
Roma, 19 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Como-Juventus 2-0 Settima giornata: Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Como-Juventus 2-0, ore 15 Cagliari-Bologna, Genoa-Parma, ore 18 Atalanta-Lazio, ore 20.45 Milan-Fiorentina, lunedì 20 ottobre ore 20.45 Cremonese-Udinese. Classifica: Napoli, Roma, Inter 15, Milan 13, Como, Juventus 12, Atalanta, Bologna, Sassuolo 10, Cremonese 9, Cagliari, Udinese, Torino 8, Lazio 7, Lecce 6, Parma 5, Verona 4, Fiorentina, Pisa 3, Genoa 2 Ottava giornata: venerdì 24 ottobre ore 20.45 Milan-Pisa, sabato 25 ottobre ore 15 Parma-Como, Udinese-Lecce, ore 18 Napoli-Inter, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Scopri altri approfondimenti
: risultati e classifica dopo la 7°giornata Michele Pettorossi #PolisportivaCampitello #FootballCampitello #squadra #campionato #risultati #classifica #juniores #settoregiovanile #terni #umbria #calcio #Calcio #passionerossoblu #Ros Vai su Facebook
?Ecco i risultati Youth del weekend #ForzaParma - X Vai su X
Juve senz’anima, a Como arriva la prima sconfitta in campionato: apre Kempf, chiude la perla di Nico Paz - La Juventus perde la prima partita nel campionato di Serie A 2025- Secondo fanpage.it
Serie A, Como-Juventus 2-0. Alle 15 Genoa-Parma e Cagliari-Bologna - Sono cinque le partite di questa domenica di Serie A. Scrive tg24.sky.it
Serie A, Como-Juventus 2-0: bianconeri battuti dai gol di Kempf e Nico Paz - 0 sulla Juventus al Sinigaglia, nell'anticipo domenicale delle 12. Secondo msn.com