Calcio lo scontro al vertice è dell' Arezzo | pesante 0-3 incassato dal Ravenna al Benelli
Domenica da dimenticare per il Ravenna, che dopo sette hurrà consecutivi perde 3-0 lo scontro al vertice contro l'Arezzo in un Benelli tutto esaurito. Dopo un buon primo tempo, i giallorossi cadono nella ripresa: nonostante il vantaggio ospite al 48', i ragazzi di Marchionni sfiorano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
