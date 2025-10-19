I quattro anticipi della settima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio portando in dote appena due gol, ma entrambi dal peso specifico importante, in quanto rimescolano le carte nella corsa alla vetta, dato che il Napoli cade a Torino con i granata e l’Inter passa a Roma con i giallorossi. Finiscono a reti inviolate le sfide tra Lecce e Sassuolo e tra Pisa ed Hellas Verona, mentre il Torino stende il Napoli grazie alla marcatura di Simeone al 32?, infine l’ Inter è corsara in casa della Roma in virtù della rete lampo di Bonny, siglata al 6?. In seguito ai risultati odierni, almeno per una notte sarà un terzetto a guidare la classifica, con Inter, Napoli e Roma che si attestano tutte a quota 15 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, l’Inter vince a Roma nell’anticipo serale della 7a giornata di Serie A. Il Napoli cade a Torino