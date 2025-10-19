Test interni per Montignoso e San Marco Avenza, entrambe alla ricerca di un pronto riscatto dopo le sconfitte della scorsa domenica. Oggi alle 15,30, per la sesta giornata di Promozione, le due compagini rossoblù ospiteranno rispettivamente Montelupo e San Piero a Sieve. Nelle prime cinque uscite di campionato i ragazzi di Ricci hanno ottenuto due successi su San Piero e Casalguidi (tutte e due per 1-0), un pareggio sul campo della Pontebuggianese (1-1) e due sconfitte contro Jolo Calcio (2-3) e Forte dei Marmi, quest’ultima arrivata per 2-0 una settimana fa allo stadio Aliboni. Un buon percorso per una neo promossa, che attualmente pone Bertuccelli e compagni in piena lotta per i playoff con 7 punti, al pari di altre sei squadre collocate alle spalle del quartetto di testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio In Promozione partite interne per le compagini rossoblù. Montignoso, assalto al Montelupo. La San Marco incrocia il San Piero