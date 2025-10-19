Calato il sipario sul terzo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2025-2026. Tre gli incontri a conclusione della giornata della massima serie in “rosa” e il responso è stato il seguente: Roma in testa e a punteggio pieno. Allo Stadio Giuseppe Piccolo le giallorosse hanno incrociato le padrone di casa del Napoli Women e il risultato è stato favorevole. La formazione allenata da Luca Rossettini si è imposta 3-1 grazie alle reti di Giulia Dragoni al 46? e di Alice Corelli al 49? e all’82’. Tre reti azzurre che avranno rallegrato anche il CT della Nazionale italiana, Andrea Soncin. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calcio femminile, vittorie di Roma e Juventus nel 3° turno. Napoli ko e pari dell'Inter