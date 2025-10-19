Calcio fatale la ripresa | Rimini sconfitto al Romeo Neri dalla Juventus Next Gen
Il Rimini viene sconfitto 2-0 al Romeo Neri dalla Juventus Next Gen. I biancorossi non riescono a dare continuità alla vittoria di Perugia e restano ultimi in classifica a quota -2. Nonostante tanta buona volontà e occasioni create, la freddezza degli ospiti nella ripresa ha consegnato ai. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Il 15 ottobre 1967 moriva a Torino, a seguito di un tragico e fatale incidente, uno dei più grandi campioni del calcio di tutti i tempi: GIGI MERONI. In corso Re Umberto, luogo della tragedia, nel 2007 è stato eretto un monumento per ricordare la Farfalla Granata - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, fatale la ripresa: Rimini sconfitto al Romeo Neri dalla Juventus Next Gen - I biancorossi non riescono a dare continuità alla vittoria di Perugia e restano ultimi in classifica a quota - Secondo riminitoday.it
Il Rimini cade al Romeo Neri contro la Juve Next Gen (0-2) - Con in sottofondo la contestazione alla proprietà (un grande striscione “Vitaglione vattene” in curva ... Segnala corriereromagna.it
Calcio, colpo del Rimini a Perugia: decisivo Lepri nel primo tempo - Il Rimini espugna Perugia di misura grazie alla rete di Lepri nel primo tempo. Da riminitoday.it