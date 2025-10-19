Calcio Eccellenza Toscana Asta che impresa! Bandini e Taflaj stendono l’Affrico
AFFRICO 1 ASTA 2 AFFRICO (4-3-1-2): Pecorai; Stella, Longo, Vaccari, Guarducci (77’ Casati); Fantechi (58’ Mazzoni), Nuti (90’ Palazzini), Rocchini (81’ Bigozzi); Sidibe; Iasparrone (77’ Vaggioli), Papini. Panchina: Virgili, Barbieri Tamburini, Morelli. Allenatore Meacci. ASTA (4-4-1-1): Cefariello; Curcio, Manganelli, De Vitis, Migliorini;Neri (62’ Galardi), Mussi (60’ Taflaj), Hoxhaj, Cavallini; Baroni (63’ Violante); Bandini. Panchina: Lombardini, Piliu, Manenti, Amadori, Cocco, Dragoni. Allenatore Bartoli. Arbitro Calvani di Prato (Norgiolini e Casale). Reti: 42’ Bandini (As); 65’ Iasparrone (Af); 70’ Taflaj (As). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
