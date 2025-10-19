Calcio Eccellenza La Vis Nova appiedata con Vigevano matricola

Questo pomeriggio sulla panchina della Vis Nova non ci sarà Gabriele Raspelli. L’allenatore delle Lucertole sconta la prima di due giornate di squalifica quindi non sarà alla guida dei suoi ragazzi in occasione della gara casalinga contro il Vigevano, altra matricola del girone A di Eccellenza. Il Giudice Sportivo è intervenuto anche sui giocatori di movimento della formazione giussanese infliggendo uno stop di quattro turni anche al difensore Federico Berton, espulso sette giorni fa "per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro". Fuori anche il giovane estremo difensore Federico Scano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. La Vis Nova appiedata con Vigevano matricola

Leggi anche questi approfondimenti

CALCIO, ECCELLENZA LUCANA, 7^ GIORNATA, MATERA CITTÀ DEI SASSI SFIDA SANTARCANGIOLESE AL XXI SETTEMBRE-FRANCO SALERNO: MISTER SANTORUVO PRESENTA IL MATCH - X Vai su X

#Calcio #Eccellenza #GironeB #Lazio #Paliano #Tivoli #Anagni #Panchina #Allenatore #Cambio Eccellenza: ufficializzata la nuova guida tecnica per la prima squadra del Paliano - facebook.com Vai su Facebook

Calcio Eccellenza. La Vis Nova appiedata con Vigevano matricola - Questo pomeriggio sulla panchina della Vis Nova non ci sarà Gabriele Raspelli. Come scrive msn.com

Calcio Eccellenza. La Vis Nova si illude. Rimonta Solbiatese - Marzucca e Innocenti fanno brillare e illudono la Vis Nova che chiude il primo tempo avanti 2- Scrive ilgiorno.it

Calcio, Eccellenza: Lentatese in striscia positiva, Seregno in vetta, Ardor ancora ko - I risultati delle squadre brianzole negli impegni programmati nel sesto turno di campionato di Eccellenza. Lo riporta msn.com