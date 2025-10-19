Calcio Como-Juventus 2-0 il giorno di Nico Paz

Roma, 19 ott. (askanews) – Nico Paz segna, dribbla, manda a terra Cambiaso e regala, con Kempf, una vittoria di quelle da ricordare: Como batte Juventus 2-0. La squadra di Fabregas gioca con coraggio e si prende tutto. Dopo quattro minuti, su schema d’angolo, il cross di Da Cunha trova Kempf tutto solo sul secondo palo: colpo di testa, Di Gregorio battuto, e il Como avanti 1-0. Un gol costruito, non casuale, che accende la partita e il tifo dei lariani, rimasto in silenzio per i primi quindici minuti in protesta contro la trasferta australiana con il Milan. La Juve prova a reagire, si muove bene Yildiz, spinge Cambiaso, ma manca la precisione, il colpo pulito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

