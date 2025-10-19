Calcio Cagliari-Bologna 0-2 Orsolini e Holm per gli emiliani

Ildenaro.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 ott. (askanews) – All’Unipol Domus il Bologna prende tre punti preziosi e lo fa senza strafare, ma con la solidità che ormai contraddistingue le grandi squadre. La squadra di Italiano passa 2-0 a Cagliari grazie a Holm e al solito Orsolini, e si piazza tra le protagoniste della Serie A. Il primo tempo racconta di un Cagliari pimpante ma sfortunato: Felici sfiora il vantaggio ma si trova davanti Ravaglia, autentico muro rossoblù, che salva tutto con un intervento da applausi. Gli ospiti, pur controllando, costruiscono qualche occasione con Bernardeschi e Ferguson, senza però sbloccarsi subito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

