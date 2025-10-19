Calcio Cagliari-Bologna 0-2 Orsolini e Holm per gli emiliani
Roma, 19 ott. (askanews) – All’Unipol Domus il Bologna prende tre punti preziosi e lo fa senza strafare, ma con la solidità che ormai contraddistingue le grandi squadre. La squadra di Italiano passa 2-0 a Cagliari grazie a Holm e al solito Orsolini, e si piazza tra le protagoniste della Serie A. Il primo tempo racconta di un Cagliari pimpante ma sfortunato: Felici sfiora il vantaggio ma si trova davanti Ravaglia, autentico muro rossoblù, che salva tutto con un intervento da applausi. Gli ospiti, pur controllando, costruiscono qualche occasione con Bernardeschi e Ferguson, senza però sbloccarsi subito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Cagliari Calcio - facebook.com Vai su Facebook
Condotto da Alessandro Spedicati, prodotto da Eja TV per Cagliari Calcio Media House, è Sebastiano Luperto il protagonista del terzo episodio di PodCasteddu. Guarda qui l'episodio integrale - X Vai su X
Cagliari confuso, prima vittoria esterna per il Bologna - 0 ottenuto senza faticare troppo per portare a casa il suo primo successo esterno in campionato. Lo riporta ansa.it
Italiano sulla vittoria del Bologna contro il Cagliari: “Prova di valore, guardiamo avanti” - Prossimo appuntamento giovedì a Bucarest per l’Europa League ... sport.quotidiano.net scrive
Cagliari-Bologna 0-1 al 45': Holm a segno, Felici fallisce la chance del pari - Fin qui decide il gol di Holm, con Felici che ha l'occasione migliore per il pari ma la spreca. Scrive unionesarda.it