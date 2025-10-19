Calcinaro verso la Regione | Infrastrutture Zes e sanità priorità per il nostro territorio
L’appuntamento con il sindaco Paolo Calcinaro, ovvero mister preferenze (9.311) per il consiglio regionale, è nei pressi dell’arco di piazza. Per l’intervista scegliamo un luogo pubblico, un caffè: Belli. Attraversiamo piazza del Popolo soffermandoci ogni due metri: la gente lo saluta, si rallegra per la vittoria e gli augura un "buon assessorato". Lui è in predicato di averlo, dall’alto dei suffragi ottenuti, ha sbaragliato tutti: destra e sinistra. La bicicletta l’hai appesa al chiodo? "Nemmeno per sogno. Mercoledì l’ho presa. 60 km me li sono fatti. In salita mi ha staccato Pierino Casturà però lui era ben rodato dopo l’esperienza sulle Dolomiti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Fermo, al via le prime manovre post Calcinaro. Per il Consiglio, Pascali verso la presidenza - facebook.com Vai su Facebook
Quali comuni delle $Marche si sono spostati verso sinistra e quali verso destra rispetto alle regionali 2020? Tra i capoluoghi, solo Fermo (dove il sindaco Calcinaro era candidato col CDX) ha avuto uno swing pro-Acquaroli rispetto a 5 anni fa. $RegionaliMarc - X Vai su X
Calcinaro verso la Regione: "Infrastrutture, Zes e sanità priorità per il nostro territorio" - Il sindaco di Fermo forte delle oltre novemila preferenze è certo di avere un assessorato "La rosa delle possibilità è vasta e preclusioni non esistono. Riporta ilrestodelcarlino.it
Calcinaro, ora è ufficiale: il sindaco di Fermo si candida con Acquaroli. «Punto a un assessorato» - FERMO La notizia circolava da mesi: tutti in città davano per certa la candidatura del sindaco Calcinaro alle prossime elezioni regionali. Da corriereadriatico.it
Fermo, al via le prime manovre post Calcinaro. Per il Consiglio, Pascali verso la presidenza - FERMO Dopo la tornata elettorale regionale, che ha di fatto congelato la situazione fermana, torna protagonista la politica locale. Secondo msn.com