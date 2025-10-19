L’appuntamento con il sindaco Paolo Calcinaro, ovvero mister preferenze (9.311) per il consiglio regionale, è nei pressi dell’arco di piazza. Per l’intervista scegliamo un luogo pubblico, un caffè: Belli. Attraversiamo piazza del Popolo soffermandoci ogni due metri: la gente lo saluta, si rallegra per la vittoria e gli augura un "buon assessorato". Lui è in predicato di averlo, dall’alto dei suffragi ottenuti, ha sbaragliato tutti: destra e sinistra. La bicicletta l’hai appesa al chiodo? "Nemmeno per sogno. Mercoledì l’ho presa. 60 km me li sono fatti. In salita mi ha staccato Pierino Casturà però lui era ben rodato dopo l’esperienza sulle Dolomiti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcinaro verso la Regione: "Infrastrutture, Zes e sanità priorità per il nostro territorio"