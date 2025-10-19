Inter News 24 Calamai dopo la sfida con la Roma contro i nerazzurri: «Altro che fine ciclo, l’Inter è la vera favorita per lo scudetto». Nel suo editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, il giornalista Luca Calamai ha analizzato la prestazione dell’Inter dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma all’Olimpico, firmata da Ange-Yoan Bonny. Un successo che, secondo l’editorialista, certifica la forza e la continuità del gruppo allenato da Cristian Chivu, capace di rispondere sul campo a chi, in estate, aveva parlato di una squadra “a fine ciclo”. Una squadra affamata e matura. Calamai sottolinea come i nerazzurri abbiano mostrato compattezza, equilibrio e mentalità vincente: caratteristiche che li rendono, a suo giudizio, la vera favorita nella corsa allo scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calamai dopo la sfida con la Roma: «Altro che fine ciclo, l’Inter è la vera favorita per lo scudetto»