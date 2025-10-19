Cala la nebbia e perde l' orientamento escursionista recuperato in un ripido canalone a 1800 metri

Chietitoday.it | 19 ott 2025

Il Soccorso alpino e speleologico Abruzzo è intervenuto nel primo pomeriggio di sabato nei pressi del Picco dei Caprai, a Pietracamela (Teramo), per prestare assistenza a un escursionista di 33 anni, originario di Sezze (Latina) dopo che il giovane, a causa del sopraggiungere della nebbia, aveva. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

