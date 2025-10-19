Cala la nebbia e perde l' orientamento escursionista recuperato in un ripido canalone a 1800 metri
Il Soccorso alpino e speleologico Abruzzo è intervenuto nel primo pomeriggio di sabato nei pressi del Picco dei Caprai, a Pietracamela (Teramo), per prestare assistenza a un escursionista di 33 anni, originario di Sezze (Latina) dopo che il giovane, a causa del sopraggiungere della nebbia, aveva. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quando cala la notte, le campane del Parco thriller risuonano ancora una volta... Le anime sussurrano, la nebbia appesantisce l'aria e un festa di Halloween esclusiva per i Sopravvissuti sta per iniziare. L'evento Parco thriller sarà disponibile dal 22 ottobr - facebook.com Vai su Facebook
Cirio-Occhiuto, la disfida dei golden boy azzurri: al Sud splende il sole, al Nord cala l’ombra su Zangrillo. Il governatore calabrese vince (ai punti) sul collega piemontese e consolida il suo potere anche romano - X Vai su X
Perde l’orientamento sul sentiero per Cala Luna: soccorso un escursionista - 15, l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna di Dorgali per il recupero di un escursionista in difficoltà sul sentiero per Cala ... Lo riporta unionesarda.it
Si perde lungo il sentiero per Cala Luna, 50enne recuperato con l’elicottero - Dorgali Un turista abruzzese di 50 anni si è smarrito questa mattina, domenica 5, lungo il sentiero che porta a Cala Luna, nel territorio di Dorgali. Secondo lanuovasardegna.it
Cacciatore perde l'orientamento a causa della fitta nebbia, lancia l'sos ma i soccorsi non riescono a raggiungerlo - Su attivazione della Sores, la stazione di Maniago del Soccorso Alpino si è portata con le squadre di terra attraverso la Val d'Arzino verso Casera Teglara, a quota 1500 metri di quota, per andare a ... Riporta ilgazzettino.it