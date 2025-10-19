Cagliari-Bologna le pagelle | Orsolini ingresso super 7,5 si salva Palestra 6,5

L'azzurro con cinque centri si porta in testa alla classifica dei cannonieri, il cursore è uno dei pochissimi fra i suoi compagni a non andare a picco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cagliari-Bologna, le pagelle: Orsolini ingresso super (7,5), si salva Palestra (6,5)

Cagliari-Bologna 0-2, il Bologna raddoppia con Orsolini – LA DIRETTA Il primo tempo si è chiuso con la squadra di Italiano avanti, abile a sfruttare una delle poche occasioni costruite - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari-Bologna, le pagelle rossoblù: molte insufficienze, male Esposito e Mina - X Vai su X

Cagliari-Bologna 0-2, pagelle e tabellino: ci pensano Holm e il solito Orsolini, ora la vetta è a pochi punti - Ottima prova della difesa ospite, il Cagliari ci prova ma non riesce a battere Ravaglia, decisivo nel primo tempo con un miracolo su Felici. Lo riporta msn.com

Il Bologna espugna Cagliari: Holm e Orsolini regalano la vittoria a Italiano - Gli emiliani conquistano tre punti preziosissimi alla Unipol Domus: il solito capitano dei rossoblù chiude i giochi in Sardegna ... Come scrive msn.com

Cagliari-Bologna, le pagelle: turbo Palestra non basta. Felici sciupone - Il match all'Unipol Domus tra le squadre di Pisacane e Italiano è appena terminato: queste le pagelle dei protagonisti cagliaritani in campo. Secondo calciocasteddu.it