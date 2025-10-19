Cagliari-Bologna 2-0 Holm e una perla di Orso per il primo successo in trasferta
Cagliari, 19 ottobre 2025 – L’aveva chiamata a gran voce alla vigilia Vincenzo Italiano ed è arrivata: la prima vittoria in trasferta del Bologna è a Cagliari, 2-0 con un gol per tempo di Holm di rapina e di Orsolini con la solita perla. Prestazione matura, con qualche sofferenza ma senza mai rischiare troppo. Una ripartenza con i 3 punti dopo la pausa delle nazionali, altra cosa che mancava al pedrigree della squadra. Primo tempo . Primi minuti di studio tra le due squadre, con il Cagliari che lascia al Bologna il giro palla e prova poi a ripartire saltando alcune linee di passaggio per provare a sorprendere la squadra di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Pomeriggio no per il Cagliari: il Bologna vince 0-2 alla Domus - X Vai su X
? Cagliari - Bologna 0-1 All’Unipol Domus il primo tempo si chiude con il vantaggio degli ospiti grazie alla rete siglata da Holm al 31’. Il Cagliari si è visto annullare un gol, realizzato da Felici, per un fuorigioco di Adopo. Ora la ripresa per cercare di raddrizz - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Bologna 0-2, Holm e il solito Orsolini a segno - 2, le reti di Holm nel primo tempo e del solito Orsolini nel secondo. Scrive sport.quotidiano.net
Serie A: il Bologna vince 2-0 a Cagliari, 0-0 tra Genoa e Parma - 0 a Genova nelle due gare delle 15 della settima giornata di serie A. Come scrive ansa.it
Il Bologna espugna Cagliari: Holm e Orsolini regalano la vittoria a Italiano - Gli emiliani conquistano tre punti preziosissimi alla Unipol Domus: il solito capitano dei rossoblù chiude i giochi in Sardegna ... Segnala corrieredellosport.it