cagliari bologna 2 0 holm e una perla di orso per il primo successo in trasferta

Cagliari, 19 ottobre 2025 – L'aveva chiamata a gran voce alla vigilia Vincenzo Italiano ed è arrivata: la prima vittoria in trasferta del Bologna è a Cagliari, 2-0 con un gol per tempo di Holm di rapina e di Orsolini con la solita perla. Prestazione matura, con qualche sofferenza ma senza mai rischiare troppo. Una ripartenza con i 3 punti dopo la pausa delle nazionali, altra cosa che mancava al pedrigree della squadra. Primo tempo . Primi minuti di studio tra le due squadre, con il Cagliari che lascia al Bologna il giro palla e prova poi a ripartire saltando alcune linee di passaggio per provare a sorprendere la squadra di Vincenzo Italiano.

