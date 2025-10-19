Cagliari-Bologna 0-2 Orsolini ancora in gol | emiliani agganciano il quarto posto

Un gol per tempo di Holm e Orsolini consentono al Bologna di espugnare il campo del Cagliari per 2-0, in una gara valida per la 7a giornata di Serie A. Tre punti pesanti per i rossoblù emiliani, che agganciano momentaneamente a quota 13 punti il Milan al quarto posto scavalcando Como e Juventus. Secondo ko nelle ultime tre partite, invece, per i sardi che rischiano di scivolare in zona retrocessione. Il Bologna vince a Cagliari e prende i 3 punti? #CagliariBologna pic.twitter.comF9uIlg5GHc — Lega Serie A (@SerieA) October 19, 2025 La cronaca della partita. Nel primo tempo al Cagliari viene annullato un gol in avvio con Felici, per un fuorigioco di Adopo che disturba Ferguson. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cagliari-Bologna 0-2, Orsolini ancora in gol: emiliani agganciano il quarto posto

Leggi anche questi approfondimenti

Pomeriggio no per il Cagliari: il Bologna vince 0-2 alla Domus - X Vai su X

? Cagliari - Bologna 0-1 All’Unipol Domus il primo tempo si chiude con il vantaggio degli ospiti grazie alla rete siglata da Holm al 31’. Il Cagliari si è visto annullare un gol, realizzato da Felici, per un fuorigioco di Adopo. Ora la ripresa per cercare di raddrizz - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari-Bologna 0-2, Orsolini ancora in gol: emiliani agganciano il quarto posto - Un gol per tempo di Holm e Orsolini consentono al Bologna di espugnare il campo del Cagliari per 2- Secondo lapresse.it

Cagliari – Bologna 0-2 cronaca e highlights: Orsolini sempre determinante! – VIDEO - Bologna cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Lo riporta generationsport.it

Cagliari-Bologna 0-2: video, gol e highlights - La squadra di Italiano consolida la posizione in classifica, scavalca la Juve e si ... Secondo sport.sky.it