Cagliari-Bologna 0-2 Orsolini ancora in gol | emiliani agganciano il quarto posto

Lapresse.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gol per tempo di Holm e Orsolini consentono al Bologna di espugnare il campo del Cagliari per 2-0, in una gara valida per la 7a giornata di Serie A. Tre punti pesanti per i rossoblù emiliani, che agganciano momentaneamente a quota 13 punti il Milan al quarto posto scavalcando Como e Juventus. Secondo ko nelle ultime tre partite, invece, per i sardi che rischiano di scivolare in zona retrocessione. Il Bologna vince a Cagliari e prende i 3 punti? #CagliariBologna pic.twitter.comF9uIlg5GHc — Lega Serie A (@SerieA) October 19, 2025 La cronaca della partita. Nel primo tempo al Cagliari viene annullato un gol in avvio con Felici, per un fuorigioco di Adopo che disturba Ferguson. 🔗 Leggi su Lapresse.it

