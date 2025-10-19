Cagliari-Bologna 0-2 Holm e il solito Orsolini a segno

Cagliari, 19 ottobre 2025 - Un gol per tempo e Cagliari al tappeto: vince il Bologna 0-2, le reti di Holm nel primo tempo e del solito Orsolini nel secondo. Vittoria importante nella corsa europea per la formazione di Italiano, cade invece in casa quella di Pisacane. Zampata di Holm. Pisacane recupera Mina e lo schiera subito al centro della difesa, davanti tocca ad Esposito. Rotazioni per Italiano che punta su Castro in attacco, parte fuori Orsolini. Primo tiro verso la porta firmato Odgaard: sinistro del danese da posizione defilata, palla alta. Al 27' gol annullato al Cagliari: Felici scappa in profondità e batte Ravaglia, ma viene ravvisata una posizione di fuorigioco di Adopo che effettua un blocco su Ferguson. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cagliari-Bologna 0-2, Holm e il solito Orsolini a segno

