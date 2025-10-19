Cadiz-Burgos lunedì 20 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cadiz guida la classifica della serie cadetta spagnola con due punti di margine sulla coppia composta da Deportivo La Coruña e Racing Santander che giocheranno l’uno contro l’altro domenica sera. Se non sarà pareggio, una delle due avrà temporaneamente superato i Limoneros. Il Burgos da parte sua ha quattro punti in meno e si . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

cadiz burgos luned236 20 ottobre 2025 ore 20 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Cadiz-Burgos (lunedì 20 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cadiz Burgos Luned236 20